المغرب يرسل مساعدة طبية وإنسانية عاجلة للبنان

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365

أرسلت السلطات المغربية مساعدة طبية وإنسانية عاجلة للبنان، الخميس، على إثر الانفجار المفجع الذي وقع في مرفأ بيروت، مخلفا العديد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة.

جاءت الخطوة تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، التي أمر فيها بـ"إرسال وإقامة مستشفى عسكري ميداني ببيروت بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للسكان المصابين في هذا الحادث".

ويتكون المستشفى الميداني من 100 شخص، من ضمنهم 14 طبيبا من تخصصات مختلفة، وممرضين متخصصين وعناصر للدعم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

Advertisements

وأكدت أن المستشفى العسكري يشتمل على "جناح للعمليات، ووحدات للاستشفاء، والفحص بالأشعة، والتعقيم، ومختبرا وصيدلية"، كما تضم المساعدة الطبية والإنسانية كميات من "الأدوية للإسعافات الأولية ومواد غذائية، وخيام وأغطية لإيواء ضحايا الفاجعة".



كما تتضمن المساعدات المغربية للبنان أدوات طبية للوقاية من "كوفيد-19 لاسيما كمامات واقية، وأقنعة، وأغطية الرأس، وسترات طبية، بالإضافة إلى مطهرات كحولية".

وخلف انفجار مرفأ العاصمة، الذي وقع الثلاثاء، ما لا يقل عن 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

كما تسبب في دمار مادي واسع طال المرافق والمنشآت والمنازل، وقُدر حجمه بنحو 15 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية مرشحة للزيادة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.