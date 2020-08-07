"النفط الليبية" ترحب بعقوبات واشنطن ضد مهربي نفط البلاد

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الخميس، بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد متورطين في تهريب نفط البلاد.

وقالت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إنها "ستواصل مراقبة كل عمليات تهريب النفط وفي مختلف مناطق ليبيا، وتقديم تقاريرها للنائب العام ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي".

وشددت على أنها ستواصل متابعة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه "الأعمال غير المشروعة".

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والخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شركة مقرها مالطا، و3 أفراد بتهمة تهريب النفط من ليبيا.

وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان، إنها أدرجت في القائمة السوداء شركة "الوفاق المحدودة"، و3 ليبيين وسفينة تحمل اسم "المرايا".

تجدر الإشارة إلى أن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي يسيطر على نحو 90 بالمئة من حقول النفط والغاز في ليبيا، وعلى أغلب المنشآت وموانئ تصدير المحروقات، يواجه اتهامات بتهريب النفط خارج البلاد، مثل مصر والإمارات.

وتغلق مليشيا حفتر، منذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، موانئ وحقولا نفطية بالبلاد، بدعوى أن أموال بيعه "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمويل المجهود العسكري"، وقدرت مؤسسة النفط الليبية الخسائر جراء هذه الإغلاقات بأكثر من 7.2 مليارات دولار.

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