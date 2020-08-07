أوروبا تكثف التدابير الوقائية.. وملبورن قيد العزل المشدد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في مقابل تهديد حصول موجة إصابات ثانية ب«كوفيد-19»، كثفت أوروبا التدابير الصحية؛ لمحاولة احتواء الوباء، في وقت دخلت ملبورن ثاني مدن أستراليا، أمس الخميس ولمدة ستة أسابيع في مرحلة عزل هي الأكثر صرامة.

وتشهد أستراليا التي أُشيد بها؛ لإدارتها الفاعلة للموجة الأولى من الوباء، ظهور بؤر جديدة للمرض في ملبورن ومنطقتها، ما دفع بالسلطات إلى تشديد التدابير الصحية تدريجياً. فبعد فرض حظر تجوّل ليلي، سُمح فقط للمتاجر الأساسية بالبقاء مفتوحة في المدينة التي تعدّ خمسة ملايين نسمة.

في أوروبا، حتى فنلندا، إحدى الدول الأقل تضرراً من الوباء في القارة العجوز، أعلنت أنها تحضر لتدابير جديدة للاستجابة إلى تسارع تفشي الوباء. وقالت المديرة الاستراتيجية لوزارة الصحة الفنلندية ليزا ماريا فويبيو-بولكي: إن «الوضع حساس للغاية» مضيفةً: «بدأ شكل ما من مرحلة ثانية» حتى لو كان من المبكر جداً الحديث عن «موجة ثانية».

في فرنسا، أصبح وضع الكمامة إلزامياً حتى خارج المناطق الأكثر ارتياداً في المدن؛ مثل: تولوز وتور وبلوا. وسيحصل ذلك قريباً في باريس، في وقت تتحسب الهيئة العلمية التي تستشيرها الحكومة من احتمالات صعبة في الخريف أو الشتاء. في هولندا فرضت قواعد مماثلة لوضع الكمامات في الأحياء التجارية في روتردام وفي بعض أحياء أمستردام المكتظة.

من جهتها، قررت أيرلندا إرجاء المرحلة الأخيرة من رفع اجراءات العزل. وسيُفرض وضع الكمامات في المحال والمراكز التجارية في البلاد اعتباراً من العاشر من أغسطس/آب. كما أصبح وضع الكمامات من جديد إلزامياً في كافة الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة في ستّ مناطق في بولندا.

في نيويورك، سيتمّ إنشاء نقاط فحص جديدة على طرق رئيسية مؤدية إلى المدينة؛ بهدف ضمان أن يلتزم المسافرون القادمون من ولايات أمريكية متأثرة، بحجر صحي مفروض عليهم. وفي خطوة غير مسبوقة تجاه الرئيس الأمريكي، حذف فيسبوك من صفحة ترامب فيديو ينتهك قواعده المتعلقة بتضليل المعلومات حول الوباء. وكان الرئيس الأمريكي يشرح في الفيديو أن الأطفال محصّنون «بشكل شبه كامل» ضد الفيروس. وحظر «تويتر» حساب حملة ترامب الرسمية؛ بسبب «تضليل» يتعلق ب«كوفيد-19» ما لم يحذف الفيديو.

على صعيد آخر، قال مسؤول في حكومة تايوان: إن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس أزار والوفد المرافق له يجب أن يخضعوا لفحص فيروس كورونا قبل وبعد وصولهم لتايوان. وأوضح تشوانج جين هسيانج، نائب المدير العام لمراكز تايوان للسيطرة على الأمراض، أن أعضاء الوفد الأمريكي سيخضعون للفحص قبل مغادرتهم إلى تايوان ومرة أخرى عند دخولهم المطار. وقال تشوانج: إنه يتعين على أعضاء الوفد الأمريكي المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي عندما يجتمعون بمسؤولين حكوميين تايوانيين، وأشار إلى أنهم سيستخدمون مصاعد مخصصة لهم؛ «لتجنب أي مخاطر». (وكالات)