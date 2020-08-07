شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالى يدعو إلى تحرك دولى بعد انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو مساء الخميس فى مقابلة، أبرزها موقع "فرانس 24"، أن إيطاليا تؤيد "ردا دوليا" بعد الانفجار الدموى الذى دمر مناطق بأكملها فى بيروت.

وأضاف دي مايو "سنقدم دعمنا الكامل للحكومة اللبنانية، للشعب اللبناني الذي كان أصلا يمر بوقت عصيب على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

وتابع "نحن إلى جانب الشعب اللبناني وسنعمل في الأيام المقبلة لمنحه أكبر قدر ممكن من الدعم". Advertisements

وقال دي مايو "إن ما حدث في لبنان مأساة ضربت الشعب اللبناني. ومن وجهة نظرنا فإن مساعدة بلد صديق مثل لبنان يعني أيضا وقف مسار زعزعة الاستقرار وعدم الاستقرار الذي قد يكون له بعد ذلك تأثيرات على حركات الهجرة".

وأردف "في الوقت الحالي، أرسلنا رجال إطفاء وجنودا ومتخصصين وثمانية أطنان من المساعدات الطبية".