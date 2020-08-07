اليمن... وفاة 10 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء أمطار غزيرة في محافظة ريمة

القاهرة - سبوتنيك وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة ريمة لوكالة "سبوتنيك" بأن أمطارا غزيرة هطلت خلال الساعات الماضية على مدينة الجبين مركز المحافظة، ومديرية الجعفرية جنوبي ريمة، أدت إلى انهيار عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وأضاف أن سيول الأمطار الغزيرة جرفت مساحات زراعية واسعة وعزلت مناطق في محافظة ريمة جراء تضرر الطرق.

في السياق، أعلنت السلطات المحلية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، ارتفاع الوفيات جراء السيول التي تشهدها المحافظة النفطية إلى 19 شخصا منهم 17 طفلا.

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وقالت لجنة الطوارئ في محافظة مأرب خلال اجتماع برئاسة المحافظ سلطان العرادة، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، إن "سيول الأمطار وفيضان مياه سد مارب، أدت إلى تضرر 16.885 أسرة في سبع مديريات هي (المدينة، صرواح، مدغل، رغوان، رحبة وحريب)، منها 3666 أسرة تضررت تضررا كليا وأصبحت في العراء، في حين تضررت 13.219 أسرة جزئيا".

وأضافت أن "الأضرار شملت تدمير المساكن والمباني، وتلف المواد الايوائية وغير الغذائية، وتدمير مصادر المياه والخزانات والصرف الصحي، وتلف المواد الغذائية".

وأكدت "جرف السيول 6 كم من الاسفلت و8 كم من الطرق المعبدة، وتدمير وغرق أكثر من 43 بئر مياه عامة وخاصة بالمزارعين مع الشبكات الداخلية داخل وحول حوض سد مأرب واتلاف 3 محولات كهربائية، إضافة إلى أضرار أخرى".