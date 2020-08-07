شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. برج أوستانكينو فى موسكو يطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطفأ برج "أوستانكينو" التلفزيونى فى العاصمة الروسية موسكو أضواءه تضامنا مع لبنان، وتكريما لضحايا الانفجار فى مرفأ بيروت. وتم إطفاء أضواء البرج لمدة ساعة واحدة، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت موسكو وحتى منتصف الليل. يذكر أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي أودى بحياة 135 شخصا، وأسفر عن إصابة نحو 5 آلاف آخرين. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. برج أوستانكينو فى موسكو يطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.