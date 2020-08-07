شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة محافظة جدة بالسعودية تغلق 52 مطبخاً بسبب عدم الالتزام باجراءات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت حملات أمانة محافظة جدة، بالمملكة العربية السعودية، عن إغلاق 52 مطبخ ولائم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، والاشتراطات الصحية البلدية للموقع والأحكام النظامية ذات الصلة المتعلقة بالنشاط داخل المطابخ.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنه جرى إزالة 227 حظيرة عشوائية مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية، كما جرى التأكد من التزام المطابخ المصرح لها بالذبح بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية.

وأكد متابعة عمليات الذبح بصورة نظامية بداخلها والتخلص السليم من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة، وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً في المكان المحدد من قبل البلدية، وفق الآلية التي تحددها، وعدم البيع بشكل مخالف مما يسبب ضرر وتشوه بصري بالمدينة.

من جانبها دعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للتعاون من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.

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