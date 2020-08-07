واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد وشركة في مالطا

ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن واشنطن فرضت يوم الخميس عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد وشركة يقع مقرها في مالطا.
وأدرجت وزارة الخزانة بالقائمة السوداء شركة الوفاق إضافة إلى ثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا.
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