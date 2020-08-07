شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والعراق يؤكدان التزامهما التام باتفاق أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة إن السعودية والعراق أكدا التزامهما التام باتفاق أوبك+.
كان العراق قد ذكر يوم الخميس أنه سينفذ تخفيضات إضافية لإنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا في أغسطس آب لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يعرف بأوبك+، خفضا قياسيا للإمدادات في مايو أيار لدعم أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا.
ويخفض العراق إنتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق.
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