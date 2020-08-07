المغرب: ضبط كمية كبيرة من المخدرات واعتقال 3 مشتبه بارتباطهم بشبكة تهريب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت سلطات الأمن المغربية الخميس كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ 5 أطنان و222 كيلوجراما من مخدر الحشيش، كما تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص من بينهم فرنسى من أصول مغربية؛ وذلك للاشتباه فى ارتباطهم بشبكة إجرامية تعمل فى التهريب الدولى للمخدرات و"المؤثرات العقلية".

وأفادت المصادر بأنه جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق أمني محكم، بإحدى المناطق الزراعية بضواحي الدار البيضاء.

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