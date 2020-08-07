جازان.. «المرور» يطيح بـ «مفحِطَّين» عرضا حياة الآخرين للخطر

شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. «المرور» يطيح بـ «مفحِطَّين» عرضا حياة الآخرين للخطر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت إدارة المرور في منطقة جازان، اليوم الجمعة، من ضبط سائقين مارسا التفحیط، ما أدى إلى تعريض حیاتهما وحیاة الآخرين للخطر.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور،في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم ضبط المركبتين اللتان مارس قائديهما التفحيط، وتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبیق العقوبات التي ينص علیھا نظام المرور.
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