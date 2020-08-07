شبان متطوعون لتنظيف بيروت.. ومغتربون يهبون لنجدة البلد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في حي من العاصمة اللبنانية اعتادوا السهر في مقاهيه، استبدل الشبان والشابات اللبنانيون اللهو، وتطوعوا في تنظيف شارع تحول إلى ما يشبه ساحة حرب؛ إثر الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، من دون انتظار تحرك من الدولة المتهمة بالفساد والإهمال.



بسخرية شديدة، تتساءل ميليسا فضل الله (42 عاماً) «أين هي الدولة؟»، مضيفة: «نحن من يساعد، نحن من يتبرع بالدم، ماذا يفعلون هم؟».

في حي مار مخايل، النقطة الأقرب إلى مرفأ بيروت، والتي لطالما كانت ملتقى للشباب، لم يبق أي شيء على حاله غداة الانفجار الضخم. أبنية تراثية عمرها مئات السنين تصدّعت، دور عرض تطايرت واجهاتها، وتبعثرت مقتنياتها وسط الشارع. وغداة التفجير، توافد شبان وشابات بشكل عفويّ إلى المكان؛ لمعاينة الدمار؛ ومساعدة سكان الحي على تنظيفه. وضعت ميليسا قفازين وكمامة على وجهها، وحملت لوحاً زجاجياً كبيراً سقط أمام مبنى شركة كهرباء لبنان. وقالت: «نحن من يحاول إصلاح البلد، نريد إصلاحه على طريقتنا».

ويقول حسام أبو النصر (30 عاماً): «نرسل أشخاصاً إلى بيوت العجزة والمعوقين؛ لنساعدهم على إيجاد منازل ينامون فيها، نساعدهم أيضاً على تنظيف بيوتهم وترتيبها». يقول عبدو عامر (37 عاماً)، صاحب شركة تركيب نوافذ، إنه قدم عرضاً مشابهاً؛ إثر نجاته من الانفجار؛ إذ صدف أن عبر بجوار المرفأ قبل «ثلاث دقائق» من وقوعه. ويعرض عامر استبدال النوافذ بنصف سعرها الأصلي، كما يعرض تقديم نوافذ مجاناً للعائلات الأكثر حاجة.



من جهة ثانية هبّت الجاليات اللبنانية في العالم التي يزيد حجمها بنحو ثلاثة أضعاف على تعداد سكان لبنان البالغ أربعة ملايين نسمة؛ لإسعاف بلدهم بعد الانفجار الهائل الذي دمر أجزاء كبرى من عاصمته بيروت.

وهرع لبنانيو الاغتراب لإرسال أموال إلى أقربائهم الذين فقدوا منازلهم أو أصيبوا في الانفجار، فيما تعهد آخرون بإنشاء صناديق خاصة؛ لمواجهة المأساة. وقال جورج عقيقي رئيس مجلس إدارة منظمة غير حكومية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية «قضيت قبل الظهر أتحدث عبر الهاتف مع شركائنا؛ لتشكيل تحالف من أجل إقامة صندوق للطوارئ». وأكد أن «الجميع من لبنانيين وغير لبنانيين يريد المساعدة».



وأوضح حبيب حداد رجل الأعمال في قطاع التكنولوجيا المقيم في بوسطن الأمريكية «سنقوم أنا وزوجتي في مرحلة أولى بتقديم مساهمة لا تقل عن عشرة آلاف دولار من الهبات»، وأكد أن العديد من المغتربين اللبنانيين يقومون بالمساعي ذاتها.

وطرحت غيلان خير الله (55 عاماً) من منطقة واشنطن فكرة توأمة عائلة محتاجة في بيروت مع عائلة في خارج البلاد، يمكنها تقديم مساعدة آمنة ومباشرة. وقالت المرأة التي دمر منزل شقيقها في الانفجار «نحن نشكل الشريان الحيوي المالي خصوصاً وأن الاقتصاد لن ينهض عن قريب». وتابعت: «إننا محظوظون لأننا نعيش حياة مستقرة. نحن بعيدون جسدياً عن لبنان؛ لكننا نحضر فيه بقلبنا ومشاعرنا». (اف ب)