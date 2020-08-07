ماكرون: الدعم للبنان لن يذهب إلى الفاسدين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس في أول زيارة لزعيم دولة أجنبية إلى بيروت، بعد انفجار مرفئها الثلاثاء الماضي، إلى تغيير سياسي في البلاد الرازحة تحت أزمات ثقيلة. وقال: «هذا الانفجار يجب أن يكون بداية لعهد جديد»، مؤكداً ضمان فرنسا ألا تذهب المساعدات الدولية إلى «أيادي الفساد».

وفور وصوله إلى بيروت، كتب ماكرون تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»:«لبنان ليس وحيداً» باللغتين العربية والفرنسية. وتعهد بحشد المساعدات الدولية إلى لبنان، وذلك خلال تفقده سيراً على الأقدام شارع الجميزة شرقي بيروت والذي تضرر بشدة جراء الانفجار. واحتشدت حوله مجموعة من اللبنانيين تهتف «الشعب يريد إسقاط النظام»، ثم «ثورة ثورة» و«ساعدونا». وبدا ماكرون مذهولاً من حجم الأضرار في المنطقة. وتوقف أكثر من مرة للاستماع إلى كل من استوقفه، بينما كان سكان يتابعون ويلوحون له من على شرفات منازلهم أيضاً.



وقال ماكرون للمحتجين الغاضبين بعد يومين من الانفجار الذي أحدث دماراً هائلاً بالمدينة:«أضمن لكم هذا- المساعدات لن تذهب للأيدي الفاسدة». وأضاف:«سأتحدث إلى جميع القوى السياسية لأطلب منها اتفاقاً جديداً. أنا هنا اليوم لأقترح عليهم اتفاقاً سياسياً جديداً».

وبينما أظهرت الصور عناق ماكرون لبعض المتظاهرين أثناء تفقده حي الجميز، فإنه امتنع عن مصافحة الرئيس ميشيل عون في المطار بحجة فيروس كورونا. ولم يتردّد ماكرون حين اقتربت منه سيدة تضع كمامة وقفازات تشكو إليه حالها وحال البلد، من أن يمسك بيديها أولاً ويستمع بإمعان قبل أن يعانقها بشدّة في مشهد مؤثّر.

وأضاف ماكرون أن تضامن فرنسا مع الشعب اللبناني غير مشروط، لكنه قال إنه يرغب في إطلاع بعض الشخصيات السياسية على «حقائق مؤلمة عن الوضع الداخلي».

وتابع: «بخلاف الانفجار نحن نعلم أن الأزمة هنا خطرة، وتتعلق بالمسؤولية التاريخية للقيادات». وأضاف:«لا يمكننا العمل دون أن نتبادل بعض الحقائق المؤلمة. إذا لم تنفذ الإصلاحات سيواصل لبنان الغرق».



وقال متوجهاً إلى الناس الغاضبين من حوله:«سأتحدث معهم (القادة اللبنانيين)، أنا مجبر على الجلوس معهم، سأقول لهم الحقيقة، وسأسائلهم عما فعلوه». وأشار إلى إصلاح قطاع الكهرباء والعطاءات العامة ومكافحة الفساد.

وتحدث ماكرون مع امرأة أمسكت يديه شاكية الوضع، وتوقف أثناء جولته مرات عدة ليتحدث مع العشرات ممن تجمعوا حوله. وقال: «أتيت إلى هنا بداية لأقول إنها مساعدة من دون شروط للشعب برعاية الأمم المتحدة لتصل مباشرة إلى الشعب وإلى المنظمات غير الحكومية».

وسار ماكرون على قطع الزجاج المتناثرة في كل مكان، وعاين أبنية بعضها ذات طابع تراثي، ومقاهي تصدّعت واجهاتها ونوافذها، تكرر على مسامعه طلب المساعدة من مواطنين غاضبين. ورافقت جولة ماكرون إجراءات أمنية اتخذها الجيش اللبناني الذي واكبه وحاول إبعاد الناس عنه. فما كان من سيدة غاضبة إلا أن صرخت في وجههم «أين كنتم أمس؟ لماذا لم تساعدونا».



وبعد انتهاء جولته الميدانية لموقع الانفجار، وصل ماكرون إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وجاء انفجار المرفأ المروع الذي تسبب في خسائر بالمليارات، وخلف حتى الآن 145 قتيلاً وأكثر من خمسة آلاف مصاب، وتشريد مئات الآلاف، في خضم أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة يعانيها لبنان ووسط نقمة شعبية على الطبقة السياسية كلها التي تتهم المسؤولين بالعجز والفساد والفشل.

في هذا الوقت، يواصل سكان بيروت وعدد كبير من الشبان والشابات المتطوعين تنظيف شوارع بيروت في ظل غياب تام لأجهزة الدولة. وهم يجمعون قطع الزجاج المتناثر في كل مكان، ويقومون بإصلاحات لتعود بعض الشقق قابلة للسكن. وينشط كثيرون لتقديم مساعدات غذائية وأساسية.

ولا يزال عشرات في عداد المفقودين بحسب الحكومة، فيما تواصل فرق الإغاثة عمليات البحث على أمل العثور على ناجين.

ويُعتبر هذا الانفجار الأضخم في تاريخ لبنان الذي شهد عقوداً من الاضطرابات والحروب والتفجيرات والأزمات.

ونجم الانفجار عن حريق اندلع في مستودع تخزن فيه منذ ست سنوات حوالى 2750 طناً من «نيترات الأمونيوم» من دون أيّ تدابير للوقاية، بحسب السلطات. وطلبت الحكومة اللبنانيّة فرض إقامة جبريّة على كلّ المعنيّين بهذا الملف، مع فتح تحقيق في الواقعة. وفرضت حال الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، وسيتولى الجيش زمام الأمور في العاصمة في هذه الفترة. ( وكالات)