مؤســسـات وطنيـة تتبنـى الأفـكـار الإبداعية للمـوهـوبيـن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



ترأس الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماعاً لمجلس الإدارة عقد، صباح أمس الخميس عن بُعد، حضره أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، وديالا إبراهيم النعيمي، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت، المستشارة العلمية للجمعية.وقال الفريق ضاحي خلفان: إن هناك مؤسسات وطنية في الدولة أبدت استعدادها لتبني وتسجيل الأفكار الإبداعية للموهوبين، وتقديم الدعم اللازم؛ لتطوير أفكارهم إذا كانت تلك الأفكار قابلة للتنفيذ، واستثمارها بشكل يعود بالنفع على الدولة وعلى الموهوب، وأكد أن جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين لن تتردد في التعاون مع كافة الجهات التي تقدم الدعم والرعاية للموهوبين من أبناء الوطن.

واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع، وأهمها: التوصيات التي صدرت في جلسة العصف الذهني التي عقدت في شهر ينايرالماضي، بعنوان: (يوم الموهوب الإماراتي)، وما تم التوصل إليه بشأنها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها.

كما ناقش الاجتماع اقتراحاً حول إمكانية قيام جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين بعقد ورش ومحاضرات افتراضية تعريفية متخصصة حول الموهبة.