استقالة الحكومة الموريتانية وتكليف ولد بلال بالتشكيل الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح أمس الخميس، محمد ولد بلال بتشكيل الحكومة، في أعقاب استقالة إسماعيل ولد الشيخ سيديا من منصب رئيس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية إنه تم خلال اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، تكليف ولد بلال بتنسيق العمل الحكومي.

وطلب الوزير الأول المعين من أعضاء الحكومة، مواصلة أعمالهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وقالت تقارير إعلامية إن ولد بلال الذي يتحدر من منطقة كرمسين جنوب غربي موريتانيا، درس الهندسة. وبدأ رئيس الوزراء المكلف مساره المهني عام 1991 منسقاً جهوياً لبرنامج المشاريع الصغيرة «الغذاء مقابل العمل» في ولاية لعصابة، قبل أن يصبح عام 1993 رئيساً لمصلحة الدراسات والبرمجة بإدارة دعم التنمية بمفوضية الأمن الغذائي، وعين عام 2000 مديراً مساعداً بمفوضية الأمن الغذائي.

وفي عام 2001 عمل خبيراً استشارياً في وكالة التنمية الحضرية، قبل أن يصبح عام 2002 مدير البنى التحتية بنفس الوكالة، وهو المنصب الذي بقي فيه حتى دخوله الحكومة عام 2007 وزيراً للتجهيز والإعمار والاستصلاح الترابي، ليعمل في حكومة الزين ولد زيدان خلال حكم الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله. وخلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عين ولد بلال مديراً للشركة الموريتانية للكهرباء لفترة قصيرة.

وكان رئيس الوزراء إسماعيل ولد الشيخ سيديا، قدم أمس، استقالة حكومته إلى الرئيس الغزواني. وتأتي الاستقالة بعيد إحالة تقرير لجنة تحقيق برلمانية إلى القضاء، للنظر في ملفات فساد تشمل عدداً من المسؤولين في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من بينهم وزراء في حكومة ولد سيديا المستقيلة.

وكانت الأمانة العامة للحكومة، وزعت رسالة على أعضاء الحكومة بتأجيل الاجتماع الأسبوعي العادي أمس الخميس. والأسبوع الماضي، وافق البرلمان الموريتاني على إحالة ملفات فساد إلى وزير العدل، بعدما قامت لجنة مختصة بالتحقيق في قضايا تهم لعدد من المسؤولين. وكان البرلمان فتح قضية قيام الرئيس السابق بمنح إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني.(وكالات)