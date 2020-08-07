مصر واليونان توقعان اتفاقية الحدود البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلنت مصر واليونان أمس الخميس، عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما في البحر المتوسط.

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي عقده أمس بالقاهرة مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، عقب مباحثات جرت بينهما، بمقر وزارة الخارجية المصرية، وتم فيها توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية، أن العلاقات بين مصر واليونان علاقات متنامية، مؤكداً أن زيارة الوزير اليوناني شهدت تطوراً نوعياً، حيث تم الاتفاق على تعيين الحدود البحرية، بين مصر واليونان، بعد جولات من المفاوضات.

وأضاف شكري أن اتفاقية الحدود البحرية بين مصر واليونان، تعكس بصدق إرادة الدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات، مؤكداً أن الاتفاقية تتوافق تماماً مع القوانين والأعراف الدولية، وتتيح لمصر واليونان المضي قدماً، للاستفادة من الثروات في المنطقة الخامسة بالبحر المتوسط، والتعاون المتواصل في مجال الطاقة، مشدداً على أن علاقات مصر واليونان كانت عاملاً قوياً في استقرار منطقة شرق المتوسط، في مواجهة الكثير من التحديات، بما في ذلك الأفكار المتطرفة.

وأكد دندياس، خلال المؤتمر الصحفي، أننا نحتفل اليوم بمرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، وقد كان لليونان دور كبير في التعاون مع مصر في القناة، منذ تأميم قناة السويس في 1956.

وأوضح الوزير اليوناني، أنه وقع مع نظيره المصري، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، وهي تتفق مع القانون الدولي، وتحترم قانون البحار وعلاقات دول الجوار، وتساهم في استقرار المنطقة، وهذه الاتفاقية تم توقيعها بعد مفاوضات طويلة.

وأكد أن الاتفاقية الموقعة بين تركيا - طرابلس، هي اتفاقية غير شرعية، ومكانها الطبيعي سلة المهملات، مشدداً على أن الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان، تؤكد أهمية الجزء القاري من الجزر اليونانية، وتدشن مرحلة جديدة من العلاقات المصرية اليونانية.

وشدد الوزير اليوناني على ضرورة مواجهة كل التحديات في المنطقة لصالح الدولتين، ولصالح المنطقة، مقدماً الشكر لمصر على إنجاز هذه الاتفاقية، لأنها عادلة وتعزز موقف الدولتين.

وأكد وزير الخارجية اليوناني أن بلاده ستعمل على إعادة ترسيم الحدود مع دول المنطقة، في إطار القانون الدولي، وتوجه الدعوة لكل الدول المجاورة للتوقيع على اتفاقيات مماثلة لما تم توقيعه مع مصر، بما يحترم القانون الدولي.