الاحتلال يشرد فلسطينيين بالضفة ويجرف أراضيهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم عشرات المستوطنين، امس الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما واصلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» العربدة في الضفة الغربية، فهدمت مساكن وشردت سكانها، وجرفت أراضي زراعية وردمت برك مياه الري، واعتقلت 23 فلسطينياً في مختلف أنحاء الضفة، وقمعت وقفة احتجاجية ضد ممارسات المستوطنين، وسرقة الأراضي في الأغوار الشمالية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 130 مستوطناً، بينهم طلبة معاهد يهودية، و12 عنصراً من مخابرات الاحتلال، نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

وهدمت سلطات الاحتلال، صباح أمس الخميس، غرفة سكنية تؤوي 15 فلسطينياً في منطقة واد أجحيش جنوب شرق يطا جنوب الخليل. وأفاد منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، بأن الغرفة السكنية التي يمتلكها الفلسطيني هشام خليل طوطح نواجعه، ويسكنها مع أفراد أسرته المكونة من 15 فرداً، سيبيتون في العراء بعد هدم مسكنهم.

وأفاد منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال جرفت أراضي لعائلة الشواهين في منطقة «خلال العدرة»، المحاذية لمستوطنة سوسيا المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا.

كما استولت قوات الاحتلال على مضخة أثناء صبها الباطون لمنزل في بلدة يطا جنوب الخليل. وقال الجبور، إن قوات الاحتلال استولت على المضخة ومنعت مواصلة العمل وصب الباطون لمنزل المواطن زياد زيد أبو ميالة في منطقة «خلة الوحش».

واعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس الأول الأربعاء، وحتى فجر، امس الخميس، 23 فلسطينياً من الضفة، بينهم فتية. وقال نادي الأسير إن سبعة جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في رام الله والبيرة، وهم: معتصم علي عاصي، وسعد أسعد دار موسى، عودة محمد الحاج، وصفي نافذزيتة، أسيد مراد نخلة، ويوسف مروان حسين، وبشار محمد صافي.

ومن عدة أنحاء وبلدات في الخليل، اعتقل الاحتلال كلاً من: محمد عز تيلخ، يوسف أسامة العناتي، وصالح إسماعيل البدارين، وقتيبة إدريس جرادات، وجبر وائل البدوي، ومحمد محفوظ، وهما أسيران سابقان.

فيما جرى اعتقال خمسة من عدة أنحاء في نابلس بينهم فتية، وهم: حمد مسكاوي، ومحمد ناجح سماره، إضافة إلى ثلاثة فتية عرف منهم محمود أحمد أبو سريس (14 عاماً) من مخيم بلاطة، حيث جرى اعتقالهم من أمام حاجز بالقرب من بلدة بيت فوريك.

يُضاف إلى المعتقلين فلسطينيين من مخيم شعفاط في القدس وهما: ريان عمران علقم، والفتى محمد العناتي، وثلاثة آخرين من قلقيلية وهم: بلال السدة، ومعاذ حسن أبو بكر، وشهاب الطويل (36 عاماً).

وردمت قوات الاحتلال، أمس الخميس، برك مياه زراعية في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا بالأغوار الوسطى. وقال رئيس بلدية الجفتلك أحمد أبو غانم ل«وفا»، إن قوات الاحتلال ردمت 3 برك مياه، تغذي كل منها 70 دونماً زراعياً في منطقة الشونة من القرية، وتعود ملكيتها للمواطنين منير نصاصرة، وياسر زبيدي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتلعت، أمس الأول الأربعاء، نحو 100 شجرة نخيل في ذات المنطقة، تعود ملكيتها للمواطن أنور أبو جودة، واستولت عليها. والشونة أو (خربة علان) من بين عدة تجمعات في الجفتلك تتعرض لاستهداف متكرر من قبل الاحتلال.

إلى جانب ذلك، منعت قوات الاحتلال، أمس الخميس، وقفة احتجاجية ضد ممارسات المستوطنين الرامية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية. (وكالات)