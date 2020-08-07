بومـبيو: واشنطن تؤيد وقفاً دائماً وفورياً لإطلاق النار في ليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أيد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، امس الخميس، وقفاً دائماً وفورياً، لإطلاق النار في البلاد. جاء ذلك اثر محادثات مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تناولت سبل الاستقرار في ليبيا والحلول المقترحة للأزمات التي تواجه المنطقة. وكان رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، فايز السراج، رفض وقف النار إلا بتنفيذ شرط إخلاء قوات الجيش الوطني الليبي مواقعها التي اعتبرها مصدر تهديد لقواته المتحالفة مع تركيا.

من جانب آخر، وبالتزامن مع اجتماع رئيس حكومة الوفاق بوزير خارجية مالطا في طرابلس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ليبيين هرّبوا مخدرات ونفطاً من ميناء تابع للوفاق. وأوضح موقع وزارة الخزانة على الإنترنت، أن واشنطن فرضت عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد، وشركة مقرها في مالطا.

وأدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة الوفاق، إضافة إلى ثلاثة ليبيين، وسفينة تحمل اسم المرايا، لتهريبهم النفط والمخدرات، لافتة إلى أنها اتخذت تلك الإجراءات ضد شبكة من المهربين يساهمون في عدم استقرار ليبيا.

وأفادت الوزارة بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج المواطن الليبي فيصل الوادي (الوادي)، مشغل السفينة ماريا، مع شريكين له، هما مصباح محمد محمد وادي (مصباح)، ونور الدين ميلود محمد مصباح (نور الدين)، إضافة إلى شركة الوفاق المحدودة ومقرها مالطا، على لائحة العقوبات.

في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن دفعات جديدة من فصائل المرتزقة الموالية لتركيا وصلت إلى الأراضي الليبية. وأوضح المرصد أن وصول الدفعات الجديدة يأتي في إطار استمرار عملية نقل «المرتزقة» التي تقوم بها أنقرة للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق ضد قوات المشير خليفة حفتر.

ورصد المرصد وصول دفعة من نحو 300 مقاتل من فصائل السلطان مراد، وفرقة الحمزة ،وسليمان شاه، خلال ال48 ساعة الماضية.

وتشير إحصاءات المرصد إلى أن عدد المقاتلين الذين نقلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن وصل إلى 17300 مرتزق سوري، منهم 350 طفلاً دون سن 18. ووفق الإحصاءات نفسها، فقد عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية. وقال المرصد السوري إنه وثق مزيداً من القتلى في صفوف «مرتزقة الحكومة التركية»، لتبلغ حصيلة القتلى جراء عمليات أنقرة العسكرية في ليبيا، نحو 481 مقاتلاً، بينهم 34 طفلاً دون سن ال18.

إلى ذلك، كشفت صحيفة يونانية أن مقاتلات تركية اخترقت الأجواء اليونانية 33 مرة خلال يوم واحد فقط. ونقلت صحيفة «كاثيميريني»، عن السلطات العسكرية اليونانية، قولها إن 8 طائرات عسكرية تركية نفذت ما مجموعه 33 انتهاكاً للمجال الجوي الوطني اليوناني خلال يوم الأربعاء.

(وكالات)