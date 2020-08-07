عمار بن حميد: الدفاع المدني محل تقديرنا وفخرنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الشكر إلى فرق الدفاع المدني التي ساهمت في إطفاء الحريق الذي شب بالسوق الشعبي في عجمان. وقال على «تويتر»: «استطاع أبطال الدفاع المدني في عجمان السيطرة على الحريق الذي اندلع في السوق الشعبي دون تسجيل أي إصابات. دعم فرق من الدفاع المدني دبي والشارقة وأم القيوين محل تقديرنا وفخرنا».

وأضاف: «مرة أخرى يؤكد خط دفاعنا الأول أنه على العهد لأمن ولسلامة دولتنا».

على صعيد متصل، شاركت 5 إطفائيات، بجوار 96 إطفائياً من فرق الدفاع المدني في عجمان ودبي والشارقة وأم القيوين، في السيطرة على حريق شب، أمس الأول، في السوق الشعبي المكون من 125 محلاً، من دون تسجيل إصابات بشرية أو وقوع وفيات جراء الحدث.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن التحقيقات جارية؛ لمعرفة أسباب حريق السوق الشعبي، ومن المتوقع الإعلان عن الأسباب خلال الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، أفاد العميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، بأنه على ضوء بلاغ تلقته غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق في سوق عجمان الشعبي في تمام الساعة 18:30هرعت فرق الدفاع المدني من أربع مراكز إطفاء وتم طلب الدعم والمساندة من الدفاع المدني في دبي والشارقة وأم القيوين وشارك في الحادث الجهات الأخرى المساندة مع الدفاع المدني وقامت القيادة العامة لشرطة عجمان بدورها بتنظيم حركة السير المرورية وتسهيل مهام الدفاع المدني في مكان الحادث.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث خلال ثلاث دقائق فقط، وتم على الفور تطويق المكان ومكافحة الحادث، لمنع انتشاره إلى المواقع المجاورة. وأضاف أن عمليات التبريد ما زلت قائمة وعن الانتهاء من المهام سيتم تسليم الموقع لشرطة عجمان لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.