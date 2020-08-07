«التثقيف الصحي» في مجلس الأسرة تطلق «صحة وسياحة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب



أطلقت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في الشارقة، أمس الخميس، حملة «صحة وسياحة» في دورتها السابعة من 5- 30 أغسطس/ آب، تحت شعار «لنمش في كل وقت، في كل مكان»، وتهدف الحملة التي تجمع بين الصحة والسياحة، إلى التوعية بالممارسات اليومية الصحية والترويج للمعالم والمواقع السياحية الفريدة في الإمارة الباسمة، حيث تتضمن مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات الصحية والسياحية التي يمكن للمقيمين والزوار الاستفادة منها، خلال الصيف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الإدارة، عبر خاصية الاتصال المرئي وحضره: إيمان سيف، مديرة الإدارة، وماجد السويدي، مدير إدارة الترويج المحلي بهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة (الشريك الاستراتيجي للحملة)، والمهندس فتحي عفانة، الرئيس التنفيذي لشركة «فاوست» لمقاولات البناء (الراعي البلاتيني)، وعبد الله الدح، المدير التنفيذي لقرية الشعب (الراعي الفضي)، والدكتور عادل سجواني، اختصاصي طب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

دعم جهود الدولة لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»

وهنأت إيمان سيف، قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التي جعلت من إدارة التثقيف الصحي برؤيتها النيرة وحرصها الدائم على رعاية كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، واحدة من أهم الجهات المساهمة في تعزيز جهود الإمارة الرامية لرفع مستوى الوعي الصحي، واتباع عادات صحية تُحافظ على سلامة الجميع.

مشيرة إلى أن إطلاق الحملة التي حرصت الإدارة على تنظيمها سنوياً، منذ ستة أعوام، تأتي في ظل استعداد دولة الإمارات لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، ما يعزز جهود الدولة في الخروج من هذه المرحلة، بتعزيز السلوك الصحي، أثناء قضاء العطلة الصيفية.

وقالت إن حملة هذا العام، تحمل طابعاً مختلفاً عن الأعوام السابقة، لكونها تتزامن مع الاستئناف التدريجي للأنشطة والأعمال منذ ظهور جائحة «كورونا»، ما يعزز أهميتها، لكونها تهدف إلى تحفيز المجتمع وتثقيفه بأهمية ممارسة المشي والرياضة البدنية، في ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتباط المشي كأسلوب حياة صحي، بتقوية الجهاز، ضد الأمراض المعدية. وتركز على تحقيق أهدافها الرئيسة، المتمثلة في إبراز مكانة الشارقة، بدعم تبني نمط الحياة الصحي في مختلف مواقعها السياحية.

الترويج للمناطق السياحية

وثمّن ماجد السويدي، دور الإدارة في تنظيم الحملة، مؤكداً حرص الهيئة على دعم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها الشارقة وتستضيفها، التي تعزّز المكانة المرموقة التي بلغتها في كل المجالات.

مشيراً إلى أن دعم الهيئة يأتي انطلاقاً من حرصها على المساهمة في نشر التوعية الصحية في المواقع السياحية بالإمارة، وتعزيز مكانة الشارقة وجهة سياحية عائلية وتراثية وثقافية متميزة.



مسؤولية مجتمعية



وقال عبد الله الدح، إن دعم الحملة يؤكد أهمية التكامل مع القطاع الحكومي في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تعنى بالمجتمع ضمن المسؤولية المجتمعية. مؤكداً حرص القرية على تسخير مواردها، لدعم المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع.

إلى ذلك تقدم المهندس فتحي عفانة، بجزيل الشكر لإدارة التثقيف الصحي، على جهودها في تقديم برامج صحية وتوعوية، وحرصها على تحسين مستويات الصحة العامة بما يساهم في بناء مجتمع صحي معافى، ويرسخ من سمعة ومكانة الشارقة.

وقدم الدكتور عادل سعيد سجواني، محاضرة تثقيفية عن فوائد ممارسة رياضة المشي، ومن أهمها الحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية، والوقاية من الأمراض المزمنة، وتعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام، والحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج، والحفاظ على مرونة المفاصل وقوة العضلات. مشيراً إلى أهمية النشاط البدني في تعزيز مناعة الجسم، والتقليل من احتمالات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي بنسبة 29%، كما تزيد التمارين الرياضية من نشاط القلب والدورة الدموية وسعة الرئتين. كما تحدث عن آلية المشي السليم، حيث يفضل أن يمارس بشكل صحيح 3 مرات أسبوعياً، ولمدة لا تقل عن ساعة مع مراعاة عدم التوقف، كما لا ينبغي المشي بعد تناول الطعام مباشرة.

وفي الختام قدمت شمسة العبدولي، شرحاً تفصيلياً عن أهداف وبرنامج الحملة، موضحة أن بإمكان الجميع التعرف إلى أهدافها، عبر الوسم«# لنمش»، عبر مواقع التواصل.