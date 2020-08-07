خالد بن محمد: موظفو «صحة» ساهموا في تحقيق رؤية القيادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مركز تقييم «كوفيد-19» المتميز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، للاطلاع على آخر مستجدات ونتائج الجهود التي تبذلها شركة «صحة» لمكافحة جائحة «كوفيد-19».

واطلع سموه من سالم راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة «صحة»، على دور مركز تقييم «كوفيد-19» المتميز في متابعة وإدارة كل من تكون نتيجته إيجابية، والخدمات الشاملة المقدمة لمراجعي المركز.

وأثنى سموه خلال الجولة على الدور الذي لعبه المركز في احتواء الفيروس، ومنعه من الانتشار، وشكر سموه موظفي شركة «صحة» العاملين في المركز لمساهمتهم في تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة.



دعم القيادة



وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، في تعليق له بهذه المناسبة: «نواصل في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة تكثيف الجهود الرامية للتصدي لجائحة فيروس «كوفيد-19»، والحفاظ على صحة ورفاه مجتمعنا، كونها تمثل على الدوام أولوية في نهج قيادتنا الرشيدة، وهدفاً أسمى تسعى لتحقيقه.. مشيراً إلى أن افتتاح مركز تقييم «كوفيد-19» جاء استكمالاً للجهود التي يتم بذلها لمحاصرة الجائحة، والتي أصبحنا نرى ثمارها في زيادة عدد المتعافين، وتحقيق تراجع كبير في عدد الإصابات والوفيات المسجلة».

ومن جانبه أكد سالم النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن متابعة القيادة الحكيمة للقطاع الصحي كان لها بالغ الأثر في تقديم رعاية صحية عالمية المستوى لأفراد المجتمع.

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توفير الرعاية



وقال إن شركة صحة تحرص على توفير الرعاية الصحية وفقاً لأعلى المعايير، وبما يتماشى مع توجيهات دائرة الصحة في أبوظبي.

وأضاف أن «صحة» حققت نتائج إيجابية مهمة في مكافحة فيروس «كوفيد-19» بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وتسخيرها كل الإمكانيات للقطاع الصحي في أبوظبي.. منوهاً بأن منشآت صحية على أتم الاستعداد للتعامل مع الأوبئة بما تمتلكه من تقنيات وتجهيزات طبية متطورة وكوادر طبية وتمريضية وإدارية ذات كفاءة عالية.



الأول من نوعه



من جهته قال راشد القبيسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «مركز تقييم «كوفيد-19» المتميز في أبوظبي والعين، هو المركز الأول من نوعه في الدولة الذي تم تخصيصه لمن تكون نتيجة فحصه إيجابية، وقد لعب هذا المركز وما زال يلعب دوراً محورياً في التصدي لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، كونه المحطة الأولى لكل من تكون نتيجة فحصه إيجابية».

وأكد أن النتائج الإيجابية التي أعلن عنها مؤخراً أظهرت أن هذا المركز وغيره من المشاريع التي قامت بها حكومة أبوظبي كان لها أثر محوري في السيطرة على الفيروس والحد من انتشاره من خلال إدارة الحالات الإيجابية وتقديم النصح والإرشاد والعلاج لهم لحين التأكد من شفائهم.

وكانت شركة صحة قد أنشأت مركز تقييم «كوفيد-19» المتميز في أبوظبي والعين، بهدف تأكيد نتائج الفحوصات بطريقة سريعة وفاعلة ومتابعة وإدارة الحالات الإيجابية.(وام)