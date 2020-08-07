«الشارقة الخيرية» تبحث الملفات المستجدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



بحث مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس المجلس، خلال اجتماعه الدوري الذي عقد أول أمس الأربعاء، في مقر الجمعية الرئيسي في سمنان، عدداً من الملفات والقرارات الجديدة؛ الهادفة إلى فتح قنوات تعاون جديدة مع بعض الجهات؛ لدعم أهداف الجمعية؛ والارتقاء بها.

ورفع الحضور في مستهل الاجتماع التهاني إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة؛ بمناسبة عيد الأضحى. وقدموا الشكر الجزيل إلى صاحب السموّ، حاكم الشارقة، على دعمه ورعايته لمسيرة العمل الخيري، وأكدوا أن هذا الدعم والمتابعة المباشرة، أحد العوامل الرئيسية في بلوغ الجمعية تلك المنزلة من الثقة والصدقية في قلوب المحسنين. وهو من أهم المكاسب التي حققتها منذ تأسيسها، حتى أضحت إحدى المؤسسات المهمة والمؤثرة في مسيرة العمل الإنساني في الدولة.

وناقش الحضور نتائج حملة عيد الأضحى، مؤكدين أنها بما تضمنته من مشاريع إنسانية لمست شريحة كبرى من المحتاجين، واستطاعت أن ترسم السعادة على وجوههم، فتضاعفت فرحتهم وعمتهم البهجة.

كما أن الإحصاءات التي وقفوا عندها؛ من حيث ارتفاع أعداد الأضاحي بشكل لافت، ودعم المبادرات المصاحبة للحملة في وقت قياسي، يعكس الثقة التي تحظى بها الجمعية في نفوس المتبرعين.

كما ناقش الحضور ترتيبات افتتاح عيادة غسل الكلى رسمياً، وتطرقوا للحديث عن إمكانية توسيع الشراكات مع بعض المؤسسات المتعاونة، بما يصب في المصلحة العامة للجمعية.

وتوجهوا في ختام اجتماعهم بالشكر الجزيل إلى لجان حملة العيد؛ لتفانيهم وإخلاصهم في أداء المهام الموكلة إليهم.

حضر الاجتماع محمد راشد بيات، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء: سعيد مطر السويدي، وصالح القابض الطنيجي، ود. يعقوب خلف النقبي.