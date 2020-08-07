ماليزيا تلاحق ضلالات «الجزيرة» بتحقيق أمني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بينما تستمر تحقيقات الشرطة الماليزية حول مكتب قناة «الجزيرة» القطرية في كوالالمبور تمهيداً لتوجيه اتهامات بخرق قوانين الدولة والتشهير والتحريض على الفتنة، على خلفية فيلم وثائقي مثير للجدل، أكد قائد الشرطة الماليزية أن التحقيق مع طاقم القناة حول الفيلم الوثائقي يُجرى ب«احتراف»، مؤكداً حماية حرية الإعلام في بلاده بعد يوم من تفتيش مكاتب القناة القطرية.

وتحقق السلطات بشأن فيلم وثائقي للشبكة بعنوان «معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا» ركز على تدابير حكومية بشأن عمال مهاجرين أثناء جائحة «كوفيد 19».

وداهمت السلطات الماليزية الثلاثاء، مكاتب القناة في كوالالمبور وصادرت أجهزة كمبيوتر وبدأت تحقيقاً في الواقعة.

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية عبد الحميد بدور، إن تفتيش رجال من الشرطة، ووزارة الاتصالات، مكتب القناة تم «بطريقة احترافية للغاية». وأضاف: «لم يكن عملًا عسكرياً من قبل الشرطة»، متابعاً أن موظفي الجزيرة «أُبلغوا في وقت سابق عزمنا على الوجود هناك؛ بل سئلوا عن الأجهزة التي استُخدمت، وكانوا متعاونين»، وذلك بعدما قالت القناة في تغريدة إن مكتبها لم يتلق أي إشعار مسبق بمداهمة الشرطة.

وتم تفتيش المكتب بعدما استجوبت الشرطة 7 من العاملين، الشهر الماضي، حول الفيلم الوثائقي. وقال عبد الحميد، إن التحقيق سيختتم قريباً، وبعد ذلك يقرر النائب العام ما إذا كان سيوجه اتهامات. وتصر الحكومة الماليزية على أن الفيلم الوثائقي الذي ركز على سوء معاملة المهاجرين عندما اعتقلوا أثناء الحجر الصحي، في مايو، شوّه صورة البلاد. ونددت الحكومة بالوثائقي واعتبرته مضللًا وغير دقيق، في وقت تقوم فيه الشرطة بالتحقيق في ما إذا كانت المحطة قد خرقت قوانين منع التحريض على الفتنة والتشهير وبث محتويات مسيئة.

وركز الفيلم على مزاعم اعتقال مهاجرين لا يمتلكون وثائق صالحة في أماكن تخضع لتدابير إغلاق صارمة للحد من فيروس كورونا المستجد. وأثار البرنامج الذي بثته القناة في الثالث من يوليو الماضي، غضباً عارماً في ماليزيا، ووصفته السلطات بأنه غير دقيق ومضلل وظالم.

وقالت السلطات الماليزية إن عمليات توقيف العمال الأجانب التي تمت في مايو، كانت ضرورية لحماية الصحة العامة، في حين طالب وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب، القناة القطرية بالاعتذار للماليزيين، وقال إن اتهامات العنصرية والتمييز ضد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق غير حقيقية.

وقال عبد الحميد إن التحقيق «سيكون شفافاً للغاية»، مصراً على أن الصحفيين في ماليزيا ما زالوا أحراراً في أداء عملهم. وحث أيضاً وسائل الإعلام الدولية على «أن تكون مسؤولة»، داعياً إياها إلى تجنب «كتابة ما هو غير دقيق».

جدير بالذكر أن قناة الجزيرة التي تطالب بتطبيق مبدأ «حرية الإعلام والتعبير»، لا تقوم بتحقيقات تخص الأوضاع في قطر سواء بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد فيها، أو بخصوص التجاوزات القطرية بحق العمالة الوافدة، خاصة أولئك الذين يعملون في منشآت كأس العالم 2022.

وطالما تعرضت الدوحة لانتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية وأممية على خلفية الظروف المأساوية والانتهاكات المريعة لحقوق العمالة الأجنبية في البلاد، لكن الدوحة التزمت الصمت إزاء تلك التقارير الحقوقية الدولية المتكررة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها، قبل أزمة كورونا وخلالها.(وكالات)