شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا القادمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

لا تتضمن بيانات كتاب «اكتشاف قارة»، للأديب يوسف إدريس الصادر عن «مكتبة مصر» السنة التي صدر فيها، وهذا خطأ شائع تقع فيه بعض دور النشر للأسف، ولكن حكماً من سياق الكتاب نستطيع أن نخمّن أنه كتب في ستينات القرن الماضي، وربما في أوائل السعينات، وليس بعد ذلك، وعلى شكل مقالات قد تكون نشرت في إحدى الصحف المصرية قبل أن تجمع لاحقاً في هذا الكتاب.

بعض من قرأوا الكتاب عبروا عن خيبة أملهم فيه، لأنهم، على ما قالوا، توقعوه كتاباً في أدب الرحلات من أديب قدير، لكنهم لم يجدوه كذلك، فيما أخذ آخرون عليه أنه محكوم بالكثير من المفاهيم - القوالب التي تخطاها الزمن، وهذه الملاحظة بالذات يمكن الرد عليها بأنه لا يتعين علينا تقييم أي كتاب مضت سنوات على تأسيسه بأحكام اليوم التي يختلف الكثير منها عما كان شائعاً لحظة كتابته.

مع ذلك، فإن يوسف إدريس يخلص بعد عرض انطباعاته عن رحلته إلى القارة الآسيوية إلى القول بأننا مقبلون على عصر آسيا. والحق أن إدريس ليس الوحيد من الكتّاب العرب الذين توقعوا هذا الأمر، لكنه، وهو يقرر أننا مقبلون على العصر الآسيوي، اعتقد أن الثنائية القطبية التي كتب مقالات الكتاب في فترتها ستظل باقية، دون أن يقع في أسر هذا الحكم.

في تقديره، يومذاك، أن الانقسام العالمي القادم، الذي بتنا فيه على كل حال، ولم يشهده يوسف إدريس نفسه، سيكون بين حضارة آسيوية مكتسحة وحضارة غربية تحاول الدفاع عن نفسها، والوقوف في وجه ثلثي سكان العالم الذين تحتويهم القارة الآسيوية، وقد امتلكوا أخطر أسلحة العصر: العلم والتكنولوجيا، مضافاً إلى ذلك «قوة النمو المتفجرة الدامغة بعد طول صبر».

لا تتحقق النبوءات أو التوقعات بحذافيرها حتى لو استندت إلى معطيات يُعتد بها. مكر التاريخ أشد من مكر البشر، لكن قد يتحقق منها الكثير بشيء من التحوير في السيناريو واختلاف في بعض التفاصيل.

توقع يوسف إدريس أن الحياد المقبل لن يكون بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي، وانما بين آسيويين بأعداد مهولة وأمريكو - أوروبيين تجاوزوا خلافاتهم، وبات الرعب يقتلهم من «الخطر الأصفر» الذي طالما حسبوا له الحساب.

ما يحدث اليوم أن الخلافات الأمريكية - الأوروبية تتفاقم. ولا يجد الرئيس الأمريكي غضاضة في إدارة ظهره لأوروبا الحليفة. يبقى السؤال: أيكون الأمر عائداً فقط إلى نزق ومزاجية دونالد ترامب، أم أنه ينمّ عن توجهات أرسخ في بنية الدولة العميقة في الولايات المتحدة؟

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