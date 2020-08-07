لا للتهاون

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ابن الديرة

كبيرة هي الجهود المبذولة لتحصين المجتمع من فيروس كورونا المستجد، وعظيمة تضحيات العاملين في خط الدفاع الأول، الذين لبوا نداء الواجب ووقفوا سداً منيعاً في حربنا مع الوباء الذي نجحت دولة الإمارات في تصدر العالم في السيطرة عليه، لتؤكد أن «العزائم» دائماً ما تأتي على قدر أهل العزم، الذين يمضون في طريق العمل تحت راية قيادتنا الرشيدة، التي أخذت على عاتقها أن تكون دار زايد أسرع الدول تعافياً من جائحة، خفت وتيرتها في دول، وما زالت تعصف بأخرى.

تمر الأيام، وشبح الفيروس لا يزال يخيم على المجتمع، مهدداً ما قطعناه من أشواط إيجابية في معركة حصاره، والقضاء عليه، في حال التراخي، وطي صفحة التباعد الاجتماعي، وما تزايد نسبة الإصابة بين المواطنين بالفيروس خلال الفترة الماضية، سوى دليل على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة الوباء والحد من انتشاره.

قد تكون المرحلة الحالية غاية في الأهمية خصوصاً مع الانفتاح التدريجي لمرافق الدولة الاقتصادية والسياحية، لتتضاعف مهمة مكافحة انتشار الفيروس وتصبح كرة المسؤولية في مرمى جميع أفراد المجتمع، حيث يستطيع كل واحد منا إسداء خدمة كبيرة للمجتمع والقطاع الصحي عن طريق اتباع ثلاثة تعليمات مهمة هي ارتداء الكمامات، والمحافظة على قواعد النظافة الشخصية، والتباعد الاجتماعي والجسدي.

جميعنا يدرك صعوبة أن تمر الأيام ويجد المرء نفسه مكبلاً بالمسؤولية، وغير قادر على زيارة أهله، حيث أمامه حلان حلوهما مر، فإما المخاطرة وضرب التعليمات عرض الحائط والقيام بواجب الزيارة دون الأخذ بالإجراءات الاحترازية، وإما الانطواء على نفسه ورفع شعار التباعد الجسدي، وتسخير ما أفاض علينا به العلم من وسائل تواصل متطورة للاطمئنان على كل قريب وبعيد.

لقد أثبتت التجارب أن التباعد يعد من أهم العوامل التي تساعد القطاع الصحي في الدولة على إبطاء سرعة انتشار الفيروس كونه قادراً على تشتيت الفيروس بشكل قوي ومنعه من الحصول على محطة جديدة وبالتالي إيقاف عملية التفشي من الشخص المصاب إلى السليم.

كلنا مسؤول في هذه المرحلة الحرجة للحفاظ على سلامة الجميع، وعليه فعلى جميع الأسر التخلي عن عادات لطالما ألفناها، فالأعذار مرفوضة، والتساهل بالإجراءات الوقائية ستكون عواقبه وخيمة، وانخفاض عدد حالات الإصابة يعني النجاح في كسر وتيرة انتشار الفيروس، وهو ما يتحقق بالالتزام.

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