الشارقة ينهي معسكر خورفكان بنجاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

عاد الفريق الأول لنادي الشارقة لكرة القدم من معسكر خورفكان الذي انتظم فيه «الملك» منذ الأحد الماضي، وبدأ الاستعداد لخوض معسكر إعدادي في الشارقة ومنافسات الدورة الرباعية الودية ضمن التحضيرات لانطلاق موسم 2020-2021 في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأجرى الشارقة، حصة تدريبية صباح أمس الخميس، في ملعب نادي خورفكان، ثم منح الجهاز الفني اللاعبين راحة، على أن يعودوا للتدريبات غداً السبت في ملعب الشارقة.

وعلى خط متصل تجهز شركة الكرة الشرقاوية لتنظيم الدورة الرباعية الودية بمشاركة فرق الشارقة وخورفكان واتحاد كلباء وعجمان خلال الفترة مابين 18 أغسطس/آب الحالي ولغاية 27 منه، وتفيد متابعات «الخليج الرياضي»، بأن نادي الشارقة مازال في انتظار الموافقة والضوء الأخضر من اتحاد الكرة لأجل تنظيم الدورة التي تعتبر خير «بروفة» للمباريات المضغوطة في دوري أبطال آسيا.

ويذكر أن فريق الشارقة، سيلعب 4 مباريات في دوري أبطال آسيا وفق البرمجة المضغوطة وستكون خلال 9 أيام، وهي على النحو التالي: مع الدحيل يومي 15 و18 سبتمبر القادم، ومع التعاون السعودي يوم 21 سبتمبر، وأمام بيرسبوليس الإيراني يوم 24 سبتمبر.

خوض 4 مباريات في دوري أبطال آسيا خلال 9 أيام