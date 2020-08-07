«اقتصادية الشارقة» تصدر 1376 تصريحاً للترويج والتنزيلات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أصدرت ​دائرة التنمية الاقتصادية​ في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 1376 تصريحاً للحملات الترويجية والتنزيلات، وبلغ عدد تصاريح الحملات الترويجية خلال هذه الفترة 1097 تصريحاً، فيما بلغ عدد تصاريح التنزيلات 279 تصريحاً.

وأكدت «اقتصادية الشارقة» أن العروض والتنزيلات تعتبر أداة تسويق ضرورية للتجار، ما يجعل عملية تنظيم حملات العروض الترويجية والتنزيلات أمراً مهماً للتأكد من عدم وجود ممارسات سلبية وتضليل للمستهلكين، مشيرة إلى أنه لعمل العروض والتنزيلات والحملات الترويجية بكل أنواعها، لا بد من أن يحصل التاجر على التصاريح اللازمة من «اقتصادية الشارقة».

وأكد فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن هذه الأرقام تعكس البيئة الاقتصادية المتميزة والجاذبة للشركات الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها، وفتح قنوات للتواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين، وتؤكد هذه النتائج النمو المستمر في مختلف النشاطات التجارية، واستمرارية التنافسية بين قطاعات الأعمال على الصعيد المحلي.

وأشار فهد إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تبذل الجهود في مجال تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، حيث تسعى باستمرار إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورسم سياسات النمو والتطور الاقتصادي في الشارقة، إلى جانب تسهيل الإجراءات عبر منافذ متعددة، وبالتالي زيادة فعالية وجودة الخدمات المقدمة للشركات لتحقيق أهدافها.

وقال محمد بن فارس رئيس قسم التصاريح التجارية بالدائرة، إن الدائرة وفرت جميع خدمات إصدار التصاريح من خلال خدماتها الرقمية، ومن خلال مراكز الخدمة المتعاقدة مع الدائرة، ما ساهم في تبسيط إصدار المستثمرين للتصاريح اللازمة، وإمكانية استفادتهم من هذه الخدمات بكل سهولة ويسر، مؤكداً أن الدائرة تشدد على ضرورة التزام جميع المستثمرين بإصدار التصاريح اللازمة قبل المباشرة بالإعلان عن أي حملة ترويجية، أو أي عروض وتنزيلات، وأن استخراج التصاريح اللازمة يعد من أهم الاشتراطات لتنظيم أي حملة ترويجية، مشيراً إلى أن إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة تتابع الأسواق باستمرار للتأكد من التزامها بذلك.

وأكد ابن فارس ضرورة التزام المستثمرين باختيار المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي المرخصة من قبل الجهات المختصة في الدولة، خاصة ما يتم تسويقه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتطلب الإعلان من خلال هذه المنصات إصدار التصاريح الخاصة بالمواد الإعلانية للتنزيلات والمواد الترويجية، وأوضح أن الدائرة تتطلع لترسيخ وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة وفقاً لأرقى المعايير المقدمة للمتعاملين.

وأضاف لطالما أولت الشارقة اهتماما واسعاً بتسهيل مزاولة واستخراج تصاريح التنزيلات والعروض، لما له من تأثير كبير ومباشر في دعم نمو قطاع التجزئة، الذي يعد من أبرز القطاعات في اقتصاد الإمارة.