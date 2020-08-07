إعلام: توقيف مدير مرفأ بيروت وآخرين على ذمة تحقيقات انفجار العاصمة اللبنانية 

بيروت - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام لبنانية بينهم شبكة "إل بي سي" أن معلومات قضائية أظهرت أنه "تم توقيف 16 شخصا على ذمة التحقيق بانفجار المرفأ ومنهم مدير المرفأ حسن قريطم".

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وأوضحت أنه "بناء على التحقيقات منع سفر كل من شفيق مرعي ونايلا الحاج وبدري ضاهر وحسن قريطم ومصطفى فرشوخ وميشال نحول وفوزي البراكس، وسبق وأرسل كتابا إلى هيئة التحقيق الخاصة لتجميد حساباتهم".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

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وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مصرف لبنان المركزي، أنه تقرر تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية و5 آخرين بعد انفجار المرفأ.

وذكرت الوثيقة، الصادرة بتاريخ 6 أغسطس/ آب عن هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن "القرار سيُرسل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية في لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس الهيئة المصرفية العليا".