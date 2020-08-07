شكرا لقرائتكم خبر عن رغم جائحة كورونا.. 2354 عقد زواج فى إمارة دبى خلال النصف الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز دبى للإحصاء، أن عدد عقود الزواج المسجّلة فى إمارة دبى بلغ 2354 عقداً، خلال النصف الأول من العام الجارى 2020، مشيرا إلى أن شهر فبراير شهد أعلى معدل، حيث سجّل فيه 327 عقداً، مقابل شهر أبريل، الذى شهد أدنى معدل، حيث سجّل فيه 26 عقد زواج.

وبحسب "الإمارات اليوم" أظهرت البيانات، استمرار تسجيل العقود فى دبى خلال فترة الإغلاق التى شهدتها الإمارة بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة محاكم دبى، بلغ عدد عقود الزواج المسجّلة فى الإمارة، خلال النصف الأول، للزوج الإماراتى المتزوج بإماراتية 810 عقود، شكلت نحو 34.4% من إجمالى العقود المسجّلة فى الإمارة، أما بالنسبة لإجمالى عقود الزواج للزوج الإماراتى المتزوج بغير إماراتية، "تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتى"، فبلغ 414 عقداً بنسبة 17.6%، وبخصوص عقود الزواج، (غير إماراتى وغير إماراتية)، فقد بلغت 1130عقداً، شكلت نحو 48% من إجمالى العقود المسجّلة، ووفقاً للبيانات فقد تم تسجيل 466 شهادة طلاق، خلال النصف الأول من العام الجاري، باستثناء شهرى أبريل ومايو.

وأظهر مؤشر الساعة السكانية، على موقع مركز دبى للإحصاء، أن تعداد سكان الإمارة بلغ ثلاثة ملايين و394 ألف نسمة، فى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بثلاثة ملايين و272 ألف نسمة فى الفترة ذاتها من العام الماضى، بزيادة 122 ألف نسمة، وبنسبة زيادة 3.73%.