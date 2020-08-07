مصرع 39 مهاجرا غير شرعى بعد غرق قاربهم شمال نواذيبو الموريتانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 39 مهاجرا غير شرعي إثر غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل مدينة نواذيبو شمال موريتانيا، وذكرت الصحف الموريتانية أن أحد ركاب القارب، وهو غيني الجنسية، يتلقى الإسعافات في المستشفى بعد أن تمكن من الوصول إلى الشاطئ، ونجا بعد أن فارق رفاقه الحياة بسبب غرق القارب الذي كان يقلهم بطرقة غير شرعية الى الشواطئ الاسبانية.

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