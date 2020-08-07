شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم للحظة إصابة 3 فتيات فى تفجيرات العاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت لقطات فيديو نشرها الإعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لحظات مرعبة أثناء وقوع تفجيرات بيروت التي هزت العاصمة اللبنانية، الثلاثاء.

وظهر في مقطع فيديو لكاميرات مراقبة، 3 فتيات يشاهدن الدخان المنبعث من موقع الانفجار في المنزل، وفجأة يحدث الانفجار الذي هزت العاصمة بيروت، ما يتسبب في وقوع الفتيات أرضا من شدة التفجير.

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لحظة تفجيرات بيروت

وفي وقت سابق، نشر الإعلامى اللبنانى نيشان، فيديو، لحظة انفجار قرب مرفأ بيروت، الذى وقع الثلاثاء، حيث ظهر فى الفيديو انفجار ضخم يرج وسط بيروت، بعد صعود دخان كثيف.



لحظة تفجيرات بيروت

وشهدت العاصمة اللبنانية "بيروت" تفجيرات عنيفة هزت البلاد، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف بين اللبنانيين إلى جانب خسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.



لحظة تفجيرات بيروت

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل إلى لبنان، مؤكدا أن بلاده ستقف إلى جانب كل من يقدم المساعدات ويعمل على بناء بيروت بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية.