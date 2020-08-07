الرئيس الفرنسى يتغزل بالعربية فى حب ست الدنيا: "بحبك يا لبنان"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حب لبنان، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالعربية قبل قليل: "بحبك يا لبنان". وزار الرئيس الفرنسي اليوم لبنان للتضامن معه فى محنته بعد الانفجار المروع الذى ضرب مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل 138 شخصا وإصابة 5 آلاف آخرين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ختام زيارته إلى لبنان، اليوم الخميس، إن المساعدات الإنسانية ستصل إلى الشعب اللبناني عبر منظمات غير حكومية، كاشفا عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم بيروت والشعب اللبناني، مشيرا إلى أن حاملة طائرات هليكوبتر ستغادر فرنسا الخميس المقبل محملة بأدوية إلى لبنان.

وأضاف الرئيس الفرنسي فى مؤتمر صحفى، أن الأسبوع المقبل ستصل طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ، مشدددا على أن فرنسا ستكثف جهودها لتقديم المساعدات إلى لبنان.

ودعا ماكرون القيادة اللبنانية إلى صياغة ميثاق سياسي جديد، مضيفا:"طالبت بنظام سياسي جديد في لبنان أساسه وحدة وطنية".