لبنان.. فريق تركي يباشر البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت

بيروت / الخليج 365



باشر فريق تركي، الخميس، عمليات بحث وإنقاذ في موقع الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء وخلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.



وبدأ الوفد التركي المكون من فرق الإنقاذ الطبي والهلال الأحمر وكوادر إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بعمليات البحث والإنقاذ في موقع الانفجار.

وسيواصل الفريق عملياته في وقت مبكر من صباح الجمعة، تماشيا مع لقاءات أجراها مع فرق دولية قادمة إلى بيروت للقيام بأنشطة محلية وخيرية.

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وتصدرت تركيا قائمة الدول التي تحركت لمساعدة لبنان عقب الانفجار العنيف، ووصلت مساء الأربعاء طائرة شحن عسكرية تركية محملة بمستلزمات طبية وطواقم بحث وإنقاذ، إلى لبنان لمساعدته في مواجهة الكارثة.



وأسفر انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الثلاثاء، عن سقوط 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل يقدر بمليارات الدولارت.



ويعتبر المرفأ مخزنا مؤقتا للعديد من السلع الرئيسية، كالحبوب بأنواعها، إذ تصنف أرضه على أنها موقع التخزين الأكبر في لبنان للحبوب والمواد الغذائية والدواء وغيرها.

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