حماس: إجراءات إسرائيل تجاه الحرم الإبراهيمي "عدوان على شعبنا"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

اعتبرت حركة "حماس"، الخميس، أن الإجراءات الإسرائيلية تجاه الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل "عدوان على شعبنا ومقدساته".

جاء ذلك بعد رفض محكمة إسرائيلية التماسا تقدمت به بلدية الخليل جنوبي الضفة الغربية، لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي، بحسب ما ذكر رئيس البلدية تيسير أبو سنينة، في تصريحات صحفية الأربعاء.

وأفاد أبو سنينة، أن المحكمة "منحت الصلاحيات لمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح للأناضول: "القرار يؤكد مشاركة كل المؤسسات الصهيونية ومنها هذه المحاكم الشكلية في العدوان على شعبنا وحقوقه ومقدساته".

وأضاف أن "القرار استمرار لسياسة الاحتلال في تهويد مدينة الخليل وتزوير تاريخها العربي، وهي امتداد لنفس السياسة التي يمارسها الاحتلال في القدس، في أوقح عملية تزوير في التاريخ المعاصر".

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ولفت إلى أن "الخليل والقدس وكل مدن فلسطين عربية خالصة، ولن تفلح كل محاولات الاحتلال في تغيير هويتها ولا تاريخها ولا انتمائها للأمة".

ودعا قاسم إلى "تحرك فلسطيني مشترك وجاد، لأن الاحتلال يستغل انشغال العالم بجائحة كورونا لتمرير سياسات التهديد في القدس والخليل".

وفي يوليو/ تموز 2017، أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لـ"يونسكو"، الحرم الإبراهيمي موقعا تراثيا فلسطينيا.

ومنذ عام 1994، يقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، أحدهما خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/ شباط من العام ذاته.

ويقع الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، الرازحة تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

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