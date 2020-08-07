مقاتلات إسرائيلية تقصف موقعا شمال قطاع غزة

غزة / محمد ماجد، هاني الشاعر/ الخليج 365

قصفت مقاتلات إسرائيلية، الخميس، موقعا يتبع للذراع العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، بأن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعًا يتبع "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الذراع المسلح لـ"حماس" قرب بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وحتى الساعة 20:55 ت.غ، لم تعلن وزارة الصحة في القطاع عن وقوع ضحايا جراء القصف الإسرائيلي.

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فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع في وقت سابق اليوم.

وأضاف: "أغارت طائرات حربية قبل قليل على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لحماس في شمال قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية خلال اليوم".

وزعمت قناة "كان" الرسمية أنّ 13 حريقا اندلعت بمنطقة غلاف غزة (جنوبي إسرائيل)، وجميعها بسبب البالونات الحارقة التي أطُلقت من القطاع.

ولفتت القناة إلى أنّ هذه المرة الأولى منذ قرابة 6 شهور، التي يطلق فيها بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.