مركز المصالحة الروسي: بقاء الولايات المتحدة شرق الفرات يؤدي إلى تأزم الوضع

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "إن الوجود غير القانوني لقوات الولايات المتحدة في شرق الفرات يلعب دور العامل الأساسي لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ويعرقل تطوّر الحوار بين مختلف أطراف النزاع السوري".

© AP Photo / Hussein Malla

وأشار رئيس مركز المصالحة الروسي إلى أن الوضع في شرق الفرات وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة في دير الزور يتأزم، وأن قوات العشائر المعادية للوحدات المدعومة أميركيا سيطرت على عدد من البلدات والمراكز السكنية.

Advertisements

وأكد رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أن روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية مستعدتان لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تسوية الوضع في شرق الفرات.

وجاء في البيان: "روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية مستعدتان لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الوضع إلى طبيعته في شرق الفرات، واستئناف الحوار الوطني، وكذلك توفير سلامة وأمان سكان المنطقة".

يشار إلى أن القوات الأمريكية تتمركز في الشرق السوري بالقرب من حقول النفط فيما تتحالف معها ما يسمى "قسد".