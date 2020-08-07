موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "إن الوجود غير القانوني لقوات الولايات المتحدة في شرق الفرات يلعب دور العامل الأساسي لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ويعرقل تطوّر الحوار بين مختلف أطراف النزاع السوري".
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وأشار رئيس مركز المصالحة الروسي إلى أن الوضع في شرق الفرات وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة في دير الزور يتأزم، وأن قوات العشائر المعادية للوحدات المدعومة أميركيا سيطرت على عدد من البلدات والمراكز السكنية.
وأكد رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أن روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية مستعدتان لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تسوية الوضع في شرق الفرات.
وجاء في البيان: "روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية مستعدتان لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الوضع إلى طبيعته في شرق الفرات، واستئناف الحوار الوطني، وكذلك توفير سلامة وأمان سكان المنطقة".
يشار إلى أن القوات الأمريكية تتمركز في الشرق السوري بالقرب من حقول النفط فيما تتحالف معها ما يسمى "قسد".
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة الروسي: بقاء الولايات المتحدة شرق الفرات يؤدي إلى تأزم الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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