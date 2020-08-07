بالكمامة والملابس الرياضية... حاكم دبي يتجول بدراجة هوائية وسط الناس... فيديو وصور

وثقت كاميرات الهواتف محمد بن راشد وهو بالدراجة في شوارع مدينة دبى وتأديته الصلاة، وذلك من خلا لقطات انتشرت منذ قليل بين مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت صحيفة "الخليج"، عبر حسابها على "انستغرام"، قائلة "‫‫محمد بن راشد يتجول على دراجة هوائية في شوارع دبي ويؤدى ‫الصلاة وفق لقطات وثقها رواد التواصل على حساباتهم الشخصية".

كما نشرت وسائل الإعلام الإماراتية صورا للجولة.

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والأسبوع الماضي، فوجئ رواد أحد المقاهي الشهيرة في مدينة دبي، بحاكم الإمارة، محمد بن راشد آل مكتوم، داخل المقهى برفقة آخرين جاءوا لقضاء بعض الوقت.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا هاتف جوال، بن راشد، ومجموعة من الرجال برفقته، وقد ارتدوا جميعا كمامات الوجه، قبل أن يجلسوا إلى إحدى الطاولات.

ويظهر في الفيديو، الذي نشرته صحيفة "البيان" المحلية، عبر حسابها بتويتر، بن راشد منهمكا في الحديث مع شخص جلس بجانبه، قبل أن يغادروا المكان.