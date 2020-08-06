شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان بريدة» لتسويق التمر يصل العالمية.. وفود من مختلف الجنسيات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استقطب مهرجان بريدة للتمور لعام 1441هـ وفودًا من مختلف الجنسيات، قامت بزيارة المهرجان خلال الفترة الماضية؛ لما يحمله المهرجان من قيمة تجارية واقتصادية تخطت البعد المحلي، إلى الأفق الخارجي والدولي، بهدف الاطلاع على منتج التمر، والوقوف على حركة البيع والشراء التي تنشط في ساحة مدينة التمور ببريدة.

وتعددت أهداف الزوار من الاقتناء والغذاء، إلى التجارة وإبرام العقود، حتى التوثيق والتغطية الإعلامية.

وتعكس الوفود والطواقم العربية والأجنبية التي تقصد ساحة البيع والشراء في مدينة التمور ببريدة اهتمامهم الكبير بالمنتج المحلي، ما يجعل من بريدة وسوقها الأكبر ومنتجها الأشهر “التمر” محل إعجاب وتقدير من تجار تلك الدول.