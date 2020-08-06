شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو من قلب الحدث.. إخماد حريق محدود بمكاتب مقاول بـ«سليمانية جدة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثقت قناة “الإخبارية” من خلال مقطع فيديو من داخل مشروع قطار الحرمين بحي السليمانية بجدة، نجاح قوات الدفاع المدني في السيطرة على حريق محدود نشب في مكاتب تابعة لمقاول المشروع.
ونشرت“الإخبارية” مقطعا مصورا من قلب الحدث، أكد أنه تم إخماد الحريق بالكامل، والذي اندلع في بعضالمكاتب المؤقتة للمقاول المتواجد في محطة قطار السليمانية، ولم يكن هناك أي تواجد للموظفين.
وأضاف التقرير أنهتم إخماد الحريق الذي اندلع في نطاق محدود للغاية،كما تواجدت قوات الأمن التي فرضت طوقاً أميناً لمنع وجود أي مدنيين في نطاق الحريق.
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