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شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. السيطرة على حريق نشب في مكاتب مؤقتة بحي السليمانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تمت السيطرة على حريق نشب في مكاتب مؤقتة بحي السليمانية في جدة، والواقعة بعيداً عن مبنى محطة قطار الحرمين دون تسجيل إصابات.
وكان الدفاع المدني بمدينة جدة، قد أعلن في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أنه باشر حريقاً اندلع في بركسات بالقرب من محطة قطار الحرمين.
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