شكرا لقرائتكم خبر عن لتفادي بطء الأجهزة.. 4 قرارات مهمة للتعامل مع رسائل «الواتساب» والبريد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعاني البعض من مشكلة تراكم رسائل تطبيق الواتساب أو رسائل البريد، ما يتسبب في بطء في الجهاز بالنسبة للمستخدم.

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ونصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، باتخاذ قرار بشأن هذا الكم الهائل من الرسائل لتفادي تأثر مساحة التخزين في الأجهزة المحمولة والتي تتسبب في بطئها.

وقال “الحمادي” في تغريدة عبر “تويتر”: “كثير منا تتراكم لديه رسائل الواتساب والبريد لتصل إلى المئات وربما الآلاف، وهذا أمر غير صحي يؤدي بعد فترة إلى فقدان القدرة على السيطرة!”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي “أنصحك بمنهجية صندوق الوارد الصفري”، وإذا وصلتك أي رسالة افتحها ثم اتخذ مباشرة أحد هذه القرارات: (الرد والإنجاز، التفويض، الحذف، تأجيل مع موعد إنجاز).