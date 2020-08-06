الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة

صرح أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر" أن "طائرات حربية أغارت قبل قليل على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية خلال اليوم".

وقال المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن طائرات الاحتلال الحربية تستهدف موقع فلسطين التابع للمقاومة شمالي قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي في الفترة الماضية الماضية غارات على مواقع تدريب تتبع لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" وأراض زراعية وسط وجنوبي القطاع، ما أحدث أضرارا مادية دون وقوع إصابات، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي بعض البلدات في منطقة غلاف غزة.