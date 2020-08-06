ووفقا لموقع قناة "الجديد" اللبنانية، "تمكن عدد من المحتجين من خرق جدار مجلس النواب".
وأضافت القناة "حصل اشتباكات بين عناصر من مكافحة الشغب والمحتجين، وأطلق عناصر مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين".
وفي السياق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن وسط بيروت يشهد هذه الليلة تجمعات لعدد من المحتجين ترافقهم عدد من الدراجات النارية وسط صيحات غضب ودعوات لاستقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.
وتابعت "ثم ما لبثت الأمور أن تطورت إلى مواجهات مع القوى الأمنية تخللها تراشق بالحجارة".
وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت في الأونة الأخيرة مظاهرات احتجاجا على السلطة السياسية الحاكمة وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل غير مسبوق، إضافة الى مطلب نزع "السلاح غير الشرعي" وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أمام البرلمان اللبناني... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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