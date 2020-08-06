انهيار مبنى سكني في محافظة الغربية شمالي مصر وأنباء عن قتلى... فيديو

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها لجنة هندسية تحت إشراف رئيس المدينة، أن السبب وراء انهيار المنزل أعمال الحفر التي تخص الصرف الصحي في الشارع، بحسب اليوم السابع.

وفرضت الشرطة المصرية طوقا أمنيا حول المبنى المنهار وبقية المباني الأخرى التي تصدعت، وذلك بعد إخلائها من ساكنيها حفاظا على سلامتهم.

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وانتشلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية، 3 جثث من ضحايا العقار، فيما قال مصدر داخل مجلس المدينة لموقع مصراوي أن الجثث الثلاث لسيدة وطفلين.

وكانت مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بانهيار منزل بمنطقة الرجبي، حيث تحركت على الفور خمس مركبات إطفاء وثلاث مركبات إسعاف إلى مكان الحادثة.

وكشفت مصادر أن عقار المحلة المنهار مكون من 5 طوابق وتقطن به 5 أسر، كان متواجدا داخله 7 أشخاص، بينهم أطفال، وجار البحث عنهم أسفل الركام.