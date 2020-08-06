فبحسب قناة "العربية"، يرصد مقطع فيديو لحظة انقطاع الكهرباء في القاعة التي استقبل فيها الرئيس اللبناني نظيره الفرنسي أثناء الحديث بينهما.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل إلى بيروت، اليوم الخميس، في زيارة رسمية في أعقاب انفجار مستودع أودى بحياة أكثر من 135 شخصا في المدينة.
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وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.
وخلال جولته في الجميزة ومار مخايل ولقائه مع الأهالي، أعرب ماكرون عن شعوره بـ"الحزن والألم".
وأشار إلى أن "فرنسا ستقدم ما يلزم من طعام ومسلتزمات لإعادة بناء المنازل ومساعدات طبية".
وأكد أن "المساعدات الفرنسية لن تنتهي بأيدي الفاسدين وستكون تحت إشراف الأمم المتحدة وستصل مباشرة إلى الشعب والجمعيات غير الحكومية".
كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع الكهرباء أثناء اجتماع الرئيسين عون وماكرون في بيروت... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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