ماكرون: على حزب الله إيجاد حل لمشاكل الناس بدل خدمة مصالح دولة أجنبية

جاءت تصريحات ماكرون في مؤتمر صحفي عقده في بيروت اليوم، نقلته وسائل إعلام ووكالات عديدة.
وتابع قائلا "إذا كانوا يدافعون عن مصالح الشعب اللبناني، فليجدوا حلا للكهرباء، ولمشاكل الناس بدل أن يخدموا مصالح دولة أجنبية".
وأضاف "فرنسا لن تترك أبداً لبنان ولن تتخلى عن الشعب اللبناني، عندما يتعرض قلب لبنان للأذى فإن قلب فرنسا يتعرض للأذى".
وشدد ماكرون على ضرورة القيام بالإصلاحات اللازمة، التي يحتاجها لبنان مشيرا إلى أنه "يجب التعاون مع صندوق النقد الدولي."
ويقوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بزيارة عاجلة إلى لبنان يطلع خلالها على الأضرار الناتجة عن الكارثة، التي وقعت بسبب الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020".
من جانبها، أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الصندوق يبحث جميع الخيارات الممكنة لتقديم الدعم للبنان بعد الانفجار.
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