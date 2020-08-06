شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ملايين دولار من الأمم المتحدة لدعم مستشفيات بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية ستفرج عن 9 ملايين دولار، على الأقل، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الفورية وتعزيز قدرة المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت، في أعقاب الانفجار المدمر الذي شهدته الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث فرحان حق للصحفيين إن الأموال ستوجه إلى توسيع وحدات العناية المركزة، وأجهزة تنفس اصطناعي وأدوية ومستلزمات طبية أخرى.

وأوضح أن الأمم المتحدة تجري حاليا تقييما للأضرار والاحتياجات الناجمة عن الانفجار، وتعتزم إطلاق مناشدة خاصة لجمع أموال.

وقال حق: "بالتأكيد، سيحصل لبنان على احتياجات أساسية، من مساعدة المستشفيات، مرورا بنوع المساعدات الغذائية التي سيكونون بحاجة إليها، إلى تكاليف إعادة الإعمار الضرورية على المدى الطويل".