شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: لا وقف لرواتب المعلمين المسافرين ولم يتمكنوا من العودة بسبب الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في وقت كشفت فيه مصادر تربوية مسؤولة عن تعليمات لمديري المدارس تضمن عدم انقطاع أو وقف راتب المعلمين المسافرين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب وقف حركة الطيران، بيّنت أن القطاع الإداري بوزارة التربية يضع لمساته الأخيرة لتحديد شروط الترشح للوظائف الإشرافية، لا سيما الشاغرة منذ سنوات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن 3 مناطق تعليمية شاغرة، إضافة إلى وظيفة مدير التنسيق خلال أيام.

وأكدت المصادر أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تسكين جميع الشواغر في القطاعات والإدارات المختلفة، وذلك بعد أن تم حصرها من القطاع الاداري بناء على تعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي. أيام راحة وعلى صعيد المعلمين المسافرين، كشفت المصادر أن التعليمات التي صدرت إلى مديري المدارس تقضي باعتبار المعلمين المسافرين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى البلاد بسبب قرار وقف حركة الطيران مع بلادهم في أيام راحة.

وذكرت أن المعلم المسافر لن يحسب له انقطاع أو وقف راتب حتى تفتح المطارات، لأن ما حدث من وقف حركة الطيران أمر يعد خارجاً عن سيطرة مربي الأجيال، وهو قرار سيادي تتحمل تبعاته وزارة التربية، ويحتسب التغيب ضمن أيام الراحة. وبيّنت أن المعلم المسافر لن يسمح له بالتدريس وهو خارج الكويت، ويتحمل رئيس القسم إعادة توزيع الجدول على المعلمين الموجودين داخل البلاد، مشيرة إلى أن الموافقة على الإعفاءات الطبية للمستحقين من صلاحية مدير المدرسة.

واجتمع الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان مع مدير منطقة حولي التعليمية وليد بن غيث ومديري الإدارات والمراقبين، خلال زيارته التفقدية للمنطقة أمس. واطلع السلطان على استعدادات منطقة حولي التعليمية ومدارسها بمختلف طاقاتها البشرية من الهيئة التعليمية والفنية والإدارية لاستئناف الدراسة للصف الثاني عشر عن طريق «التعليم عن بعد» يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس 2020، واطمأن على سير عمليات الصيانة في مدارس المنطقة وجاهزيتها بما يتواكب مع عودة الحياة الدراسية في الكويت، مثمّناً الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية وإنجاز تدريب المعلمين على تطبيقات التعليم عن بعد.