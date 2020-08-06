شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة مكة تسيطر على حريق السليمانية وتنفى وصوله إلى محطة قطار الحرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إمارة مكة في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر قبل قليل، السيطرة على حريق نشب في مكاتب مؤقتة في حي السليمانية في جدة، نافية وصول الحريق إلى محطة قطار الحرمين.

وقالت إمارة مكة، إنه تم السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن حريق نشب فى ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية فى المملكة العربية السعودية، فيما تباشر قوات الدفاع المدني بجدة محاولات السيطرة على الحريق. ونشرت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم، مقطع فيديو لاندلاع الحريق، معلقة: "الدفاع المدني بـ جدة يباشر إخماد حريقًا اندلع في بركسات تابعة لمحطة قطار الحرمين بالسليمانية.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن".