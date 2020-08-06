شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة قطار الحرمين: الحريق اشتعل بالمكاتب المؤقتة الخالية من الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع فى المملكة العربية السعودية، أن الحريق الذى اشتعل مساء اليوم الخميس، فى عدد من المكاتب المؤقتة تخلو من الموظفين، مشيرا إلى أن الدفاع المدنى سيطر على الحريق بالكامل دون تسجيل أى إصابات أو خسائر.

وجاء نص البيان: "تود إدارة مشروع قطار الحرمين السريع التوضيح أن حريقا اشتعل مساء اليوم فى عدد من المكاتب المؤقتة للمقاول "بورتبلات متنقلة" فى حى السليمانية بجدة والتى تخلو من الموظفين، وقد سيطر الدفاع المدنى على الحريق بالكامل دون تسجيل أى إصابات أو خسائر فى الأرواح ولله الحمد، معربين عن شكرنا وتقديرنا للدفاع المدنى ومنسوبيه نظير جهودهم الكبيرة والمتميزة فى إخماد الحريق بفاعلية وكفاءة عاليتين.



بيان قطار الحرمين

وكان نشب حريق فى ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية فى المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، ونشرت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مساء اليوم، مقطع فيديو لاندلاع الحريق، معلقة: "الدفاع المدنى بـ جدة يباشر إخماد حريقًا اندلع فى بركسات تابعة لمحطة قطار الحرمين بالسليمانية.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن".